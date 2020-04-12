Дефицита хлеба в Украине не будет - Петрашко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало меморандум с основными участниками зернового рынка по объемам экспорта пшеницы. Поэтому уверяют, что дефицита хлеба а Украина не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.