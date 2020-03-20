У НБУ запевнили, що попит на продукцію українського експорту буде збережено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Наразі спостерігається зниження цін на пшеницю та кукурудзу, але навіть у кризу попит на продукцію українського експорту збережеться. Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
"Наразі спостерігається деяке зниження світових цін на такі товари, як пшеницю та кукурудзу. Але це зниження наразі складає 10% при зниженні ціни на нафту 50-60%. Це дуже велика різниця. Навіть у кризу, сидячи дома, люди будуть споживати товари харчування і це останнє, від чого вони будуть відмовлятися. Попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо він впаде, то достатньо незначними темпами", - наголосив Сологуб.
Нагадаємо в Україні прогнозують зменшення виробництва зернових.