В Україні прогнозують зменшення виробництва зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Виробництво зернових в Україні у 2020 році становитиме 67,4 млн т, що на понад 10% менше, ніж роком раніше. Такий прогноз оприлюднили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає УНН.
"За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, у 2020 році обсяги виробництва зернових та зернобобових культур в Україні становитимуть 67,4 млн т. Це на 7,7 млн т або на 10,3% менше за історично рекордний урожай зернових у 2019 році", - поінформував директор Інституту академік НААН Юрій Лупенко, презентуючи чергову розробку наукового колективу "Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році (лютий 2020 року)".
Таке зниження відбудеться переважно за рахунок зменшення виробництва озимої пшениці – до 24,2 млн т (-12,5%), кукурудзи на зерно – до 32,2 млн т (-10,3%), а також ячменю – до 8,1 млн т (-8,7%), пояснив Лупенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, як тепла зима вплине на якість озимої пшениці
Водночас, зауважив він, зросте виробництво жита – до 355,4 тис. т (+6,7%), ярої пшениці – до 696,8 тис. т (+5,3%), гречки – до 96,4 тис. т (+13,3%) та гороху – до 687,4 тис. т (+20,0%). Практично на рівні 2019 року збережеться виробництво рису – 54,5 тис. т (-0,2%).
По решті зернових культур також прогнозується невеликий спад. Виробництва вівса зменшиться на 2%, проса – на 1,6%, зазначив науковець.
З урахуванням погодних умов та зниження доходності основних сільськогосподарських культур торік, прогнозні показники визначалися за песимістичним сценарієм, тоді як за середнім прогнозом зниження обсягів виробництва зернових становитиме не більше 3%, зазначив Лупенко.
Прогнозоване зниження обсягів врожаю зернових у 2020 році не є критичним для України, тим більше, що його обсяги поступатимуться лише рівню останніх двох років і спроможні задовольнити не лише потреби внутрішнього ринку, а й експорту, підсумував науковець.
Нагадаємо, у Мінекономіки дали прогноз врожаю зернових у 2020 році.