В Україні прогнозують зменшення виробництва зернових

КИЇВ. 19 березня. УНН. Виробництво зернових в Україні у 2020 році становитиме 67,4 млн т, що на понад 10% менше, ніж роком раніше. Такий прогноз оприлюднили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає УНН.