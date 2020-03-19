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В Украине прогнозируют уменьшение производства зерновых

В Украине прогнозируют уменьшение производства зерновых

Киев  •  УНН

 • 18729 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Производство зерновых в Украине в 2020 году составит 67,4 млн т, что более чем на 10% меньше, чем годом ранее. Такой прогноз обнародовали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", передает УНН.

"По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в 2020 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур в Украине составят 67,4 млн т. Это на 7,7 млн т или на 10,3% меньше исторически рекордного урожая зерновых в 2019 году", - сообщил директор Института академик НААН Юрий Лупенко, представляя очередную разработку научного коллектива "Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году (февраль 2020 года)".

Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн т (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн т (-10,3%), а также ячменя - до 8,1 млн т (-8,7%), объяснил Лупенко.

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В то же время, отметил он, возрастет производство ржи - до 355,4 тыс. т (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. т (+5,3%), гречихи - до 96,4 тыс. т (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. т (+20,0%). Практически на уровне 2019-го сохранится производство риса - 54,5 тыс. т (-0,2%).

По остальным зерновым культурам также прогнозируется небольшой спад. Производство овса уменьшится на 2%, проса - на 1,6%, отметил ученый.

С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%, отметил Лупенко.

Прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины, тем более, что его объемы будут уступать только уровню последних двух лет и способны удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и экспорта, подытожил ученый.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.

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