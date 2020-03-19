В Украине прогнозируют уменьшение производства зерновых

КИЕВ. 19 марта. УНН. Производство зерновых в Украине в 2020 году составит 67,4 млн т, что более чем на 10% меньше, чем годом ранее. Такой прогноз обнародовали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", передает УНН.