В НБУ заверили, что спрос на продукцию украинского экспорта будет сохранен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104167 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106848 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116873 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101708 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105952 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106780 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131681 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В НБУ заверили, что спрос на продукцию украинского экспорта будет сохранен

В НБУ заверили, что спрос на продукцию украинского экспорта будет сохранен

Киев  •  УНН

 • 25153 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сейчас наблюдается снижение цен на пшеницу и кукурузу, но даже в кризис спрос на продукцию украинского экспорта сохранится. Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

"Сейчас наблюдается некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеницу и кукурузу. Но это снижение пока составляет 10% при снижении цены на нефть 50-60%. Это очень большая разница. Даже в кризис, сидя дома, люди будут потреблять товары питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если он упадет, то достаточно незначительными темпами", - отметил Сологуб.

Напомним, в Украине прогнозируют уменьшение производства зерновых.

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