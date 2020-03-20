В НБУ заверили, что спрос на продукцию украинского экспорта будет сохранен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сейчас наблюдается снижение цен на пшеницу и кукурузу, но даже в кризис спрос на продукцию украинского экспорта сохранится. Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"Сейчас наблюдается некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеницу и кукурузу. Но это снижение пока составляет 10% при снижении цены на нефть 50-60%. Это очень большая разница. Даже в кризис, сидя дома, люди будут потреблять товары питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если он упадет, то достаточно незначительными темпами", - отметил Сологуб.
Напомним, в Украине прогнозируют уменьшение производства зерновых.