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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49646 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Правительство планирует установить ценовое регулирование на 10 видов продуктов - министр

Правительство планирует установить ценовое регулирование на 10 видов продуктов - министр

Киев  •  УНН

 • 18785 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров планирует установить ценовое регулирование для 10 видов основных продуктов. Об этом во время брифинга представителей правительства заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Нас волнует вопрос продовольственной безопасности ... у нас есть товары без дефицита, мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках наших магазинов и лавок, несмотря на карантине мероприятия. Мы активно работаем над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп, она сохранялась", - отметил он.

По его словам, это регулирование планируется ввести на основные продовольственные товары.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести более мягкий инструмент регулирования, на данный момент это 10 товаров: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное и крупа гречневая. Происходили определенное колебания цен в середине марта, однако сейчас все добросовестно относятся к ценообразованию. Но мы как правительство работаем с дистрибьюторами относительно того, чтобы цены оставались доступными. Поэтому мы считаем, что этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить ценовую стабильность", - добавил Петрашко.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало меморандум с основными участниками зернового рынка по объемам экспорта пшеницы. Поэтому уверяют, что дефицита хлеба в Украине не будет.

Украинские Национальные Новости

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