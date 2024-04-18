У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

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Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".
Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg
Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.
Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма
Российская армия трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и 10 раз применила беспилотники, повредив объект инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, девять частных домов, три хозяйственные постройки, два гаража, линию электропередач и автомобиль.
На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай на следующей неделе, чтобы обсудить поддержку Китаем россии в войне в Украине и ее агрессивные действия в КНР Южнокитайском море.
На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента
Бывший сотрудник правоохранительных органов-коллаборационист, который присоединился к российскому оккупационному совету во временно захваченной Акимовке Запорожской области, получил ранения, но выжил после взрыва, направленного против него в его доме.
Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что пляжи в Одессе откроют для одесситов и гостей города до середины мая после проверки безопасности, в частности, наличия бомбоубежищ, защитных сеток и обследования морского дна.
Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли
Заместителю директора одного из институтов Национальной академии наук Украины сообщили о подозрении в получении взятки в размере 21,2 тыс. долларов от фермера за предоставление права аренды земли и права на ее обработку.
В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ
Благодаря совместным действиям украинских и польских правоохранительных органов был задержан гражданин Польши, который работал на российские спецслужбы и планировал покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.
Шмыгаль встретился с министром экономики Франции: говорили о военных потребностях Украины, восстановлении энергосистемы и конфискации росактивов
Шмыгаль встретился с французским министром Ле Мэром, чтобы обсудить военные потребности Украины, восстановление энергетической системы и конфискацию замороженных российских активов.
Боррель: мирный план Зеленского - единственный, который обсуждает международное сообщество
Мирный план президента Зеленского - единственный, который обсуждается международным сообществом, тогда как другие планы исчезли, и и потом придется дискутировать с Россией, которая является агрессором - не нужно забывать об этом, считает главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.