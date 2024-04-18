У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Два крупных судна заметили сегодня у берегов оккупированного Севастополя. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН.

По данным "Крымского ветра", длина объектов 150 и 125 метров. Предположительно, это балкеры.

Больше информации о суднах пока нет.

Ранее

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 17 апреля по территории аэродрома в оккупированном Крыму в Джанкое была осуществлена серия ударов. Партизаны подтвердили поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.