Туск сообщил, что Польша и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна спільно з Туреччиною має намір забезпечити тривалий мир в Україні. Про це Туск заявив перед своїм відльотом до Анкари для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 12 березня, повідомляє УНН.

Мы обсудим роль Польши и Турции в стабилизации региона и результаты первых переговоров, которые состоялись в Саудовской Аравии между Украиной и США

Премьер-министр также подчеркнул, что его страна заинтересована в эффективных гарантиях стабильности после завершения боевых действий.

С нашей точки зрения, очень важно, чтобы страны НАТО эффективно гарантировали стабильность после достижения режима прекращения огня на российско-украинской границе

Он также подчеркнул, что в этом вопросе одну из главных ролей может сыграть Турция.

Дополнение

Туск заявил, что Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира. Его заявление было сделано после переговоров между США и Украиной в Джидде.

Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира