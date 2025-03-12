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Туск сообщил, что Польша и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине

Киев • УНН

 • 14837 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна вместе с Турцией стремятся обеспечить длительный мир в Украине. Турция может сыграть главную роль в обеспечении стабильности.

Туск сообщил, что Польша и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна спільно з Туреччиною має намір забезпечити тривалий мир в Україні. Про це Туск заявив перед своїм відльотом до Анкари для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 12 березня, повідомляє УНН.

Мы обсудим роль Польши и Турции в стабилизации региона и результаты первых переговоров, которые состоялись в Саудовской Аравии между Украиной и США

- отметил польский лидер.

Премьер-министр также подчеркнул, что его страна заинтересована в эффективных гарантиях стабильности после завершения боевых действий.

С нашей точки зрения, очень важно, чтобы страны НАТО эффективно гарантировали стабильность после достижения режима прекращения огня на российско-украинской границе

- подчеркнул Туск.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе одну из главных ролей может сыграть Турция.

Дополнение

Туск заявил, что Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира. Его заявление было сделано после переговоров между США и Украиной в Джидде.

Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира

- написал Туск на своей странице в Х.

Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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