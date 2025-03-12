Туск сообщил, что Польша и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна вместе с Турцией стремятся обеспечить длительный мир в Украине. Турция может сыграть главную роль в обеспечении стабильности.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна спільно з Туреччиною має намір забезпечити тривалий мир в Україні. Про це Туск заявив перед своїм відльотом до Анкари для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 12 березня, повідомляє УНН.
Мы обсудим роль Польши и Турции в стабилизации региона и результаты первых переговоров, которые состоялись в Саудовской Аравии между Украиной и США
Премьер-министр также подчеркнул, что его страна заинтересована в эффективных гарантиях стабильности после завершения боевых действий.
С нашей точки зрения, очень важно, чтобы страны НАТО эффективно гарантировали стабильность после достижения режима прекращения огня на российско-украинской границе
Он также подчеркнул, что в этом вопросе одну из главных ролей может сыграть Турция.
Дополнение
Туск заявил, что Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира. Его заявление было сделано после переговоров между США и Украиной в Джидде.
Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и устойчивого мира
Напомним
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.