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Туск повідомив, що Польща і Туреччина зацікавлені у стабілізації ситуації в Україні

Київ • УНН

 • 14838 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна разом з Туреччиною прагнуть забезпечити тривалий мир в Україні.

Туск повідомив, що Польща і Туреччина зацікавлені у стабілізації ситуації в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна спільно з Туреччиною має намір забезпечити тривалий мир в Україні. Про це Туск заявив перед своїм відльотом до Анкари для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом у середу, 12 березня, повідомляє УНН.

Сьогодні я їду до Туреччини на зустріч із президентом Ердоганом. Ми обговоримо роль Польщі та Туреччини у стабілізації регіону та результати перших переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії між Україною та США

- зазначив польський лідер.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що його країна зацікавлена в ефективних гарантіях стабільності після завершення бойових дій.

З нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО ефективно гарантували стабільність після досягнення режиму припинення вогню на російсько-українському кордоні

- підкреслив Туск.

Він також наголосив, що в цьому питанні одну з головних ролей може відіграти Туреччина.

Доповнення

Туск заявив, що Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.

Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру

- написав Туск на своїй сторніці в Х.

Нагадаємо

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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