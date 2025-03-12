Туск повідомив, що Польща і Туреччина зацікавлені у стабілізації ситуації в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна разом з Туреччиною прагнуть забезпечити тривалий мир в Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна спільно з Туреччиною має намір забезпечити тривалий мир в Україні. Про це Туск заявив перед своїм відльотом до Анкари для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом у середу, 12 березня, повідомляє УНН.
Сьогодні я їду до Туреччини на зустріч із президентом Ердоганом. Ми обговоримо роль Польщі та Туреччини у стабілізації регіону та результати перших переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії між Україною та США
Прем’єр-міністр також підкреслив, що його країна зацікавлена в ефективних гарантіях стабільності після завершення бойових дій.
З нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО ефективно гарантували стабільність після досягнення режиму припинення вогню на російсько-українському кордоні
Він також наголосив, що в цьому питанні одну з головних ролей може відіграти Туреччина.
Доповнення
Туск заявив, що Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.
Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру
Нагадаємо
11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.