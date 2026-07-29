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Туск обсудил с Зеленским переговоры в Вашингтоне и противоракетное сотрудничество

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским об итогах визита в США. Обсуждали польские инвестиции в Украине и противоракетное сотрудничество.

Туск обсудил с Зеленским переговоры в Вашингтоне и противоракетное сотрудничество

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о переговорах в Вашингтоне, польских инвестициях и противоракетном сотрудничестве, передает УНН.

Детали

Туск сообщил в X, что провел беседу с Зеленским об итогах его визита в Соединенные Штаты и безопасности Польши, Украины и всей Европы.

Президент Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне. Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украине, противоракетное сотрудничество и поддержку Украины в ее борьбе с российским агрессором 

- сообщил Туск.

Туск и Зеленский встретились в Люблине29.07.26, 18:36 • 5024 просмотра

Добавим

Зеленский прибыл в Польшу из Вашингтона, где во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом и присутствовал на похоронах проукраинского сенатора Линдси Грэма. В тот же вечер Сенат США ускорил работу над новыми санкциями против России, которых американский политик добивался до своей смерти.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
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Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша