Туск боится, что Польша может встать на путь выхода из ЕС

Как напомнил Туск, через несколько месяцев состоятся выборы в Европейский парламент. “Нельзя исключать, что два политических течения могут занять очень сильные позиции в этом парламенте”, — сказал он, назвав одно из них “недвусмысленно антиевропейским крылом, тяготеющим к национализму”, а второе — направлением, выступающим за максимальную интеграцию.

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“В любом из этих сценариев может не быть места для Польши, если доминирующее направление политики в Варшаве в настоящее время подчеркивает национальные возмущения и сценарии, которые являются негативными для ЕС”, — указал Туск, напомнив ряд высказываний политиков от правящей сейчас в Польше партии “Закон и справедливость”, один из которых назвал Европейский Союз “плохим проектом”.

По словам Туска, этот вопрос не будущих десятилетий, а будущих месяцев. “В течение следующих нескольких месяцев будет написана другая глава: это будет либо светлая, либо мрачная глава в истории европейской интеграции. И, поверьте мне, эти события также будут непосредственно касаться нашей независимости”, — предостерег Туск.

“Если мы действительно хотим, чтобы Польша оставалась независимой течение следующих 100 лет или больше, мы должны создать сообщество политических целей, как это было в 1918 и в 1980 годах. Для меня это сообщество представляет собой сильную Польшу в единой Европе, конституционный порядок, верховенство закона, гражданские свободы, свободные и независимые суды и средства массовой информации”, — констатировал глава Евросовета в речи, текст которого размещен на сайте организации.

Как ранее информировал УНН,20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного освобождения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает эту ситуацию как попытку воздействия польского государства на работу Верховного суда. Варшава называет все претензии Еврокомиссии безосновательными.

В свою очередь премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий заявил журналистам в Брюсселе 20 октября, что правительство проведет тщательный анализ принятого решения Европейского суда юстиции.

10 октября президент Польши Анджей Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда, которых рекомендовала Государственный совет судопроизводства. Новые представители Верховного суда приняли присягу перед главой государства.