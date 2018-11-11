Туск боится, что Польша может встать на путь выхода из ЕС

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114002 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151797 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145847 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137157 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128526 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172277 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 38396 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 37330 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 105823 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 25680 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 28972 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136595 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172277 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181332 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192174 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 151797 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104207 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108535 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110837 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110234 просмотра
Актуальное
Туск боится, что Польша может встать на путь выхода из ЕС

Туск боится, что Польша может встать на путь выхода из ЕС

Киев  •  УНН

 • 8076 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск считает, что действующее руководство его родной республики может довести её до выхода из Европейского союза. Об этом он заявил в субботу, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости, передает УНН.

Как напомнил Туск, через несколько месяцев состоятся выборы в Европейский парламент. “Нельзя исключать, что два политических течения могут занять очень сильные позиции в этом парламенте”, — сказал он, назвав одно из них “недвусмысленно антиевропейским крылом, тяготеющим к национализму”, а второе — направлением, выступающим за максимальную интеграцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск выразил обеспокоенность позицией Трампа относительно европейских ценностей

“В любом из этих сценариев может не быть места для Польши, если доминирующее направление политики в Варшаве в настоящее время подчеркивает национальные возмущения и сценарии, которые являются негативными для ЕС”, — указал Туск, напомнив ряд высказываний политиков от правящей сейчас в Польше партии “Закон и справедливость”, один из которых назвал Европейский Союз “плохим проектом”.

По словам Туска, этот вопрос не будущих десятилетий, а будущих месяцев. “В течение следующих нескольких месяцев будет написана другая глава: это будет либо светлая, либо мрачная глава в истории европейской интеграции. И, поверьте мне, эти события также будут непосредственно касаться нашей независимости”, — предостерег Туск.

“Если мы действительно хотим, чтобы Польша оставалась независимой течение следующих 100 лет или больше, мы должны создать сообщество политических целей, как это было в 1918 и в 1980 годах. Для меня это сообщество представляет собой сильную Польшу в единой Европе, конституционный порядок, верховенство закона, гражданские свободы, свободные и независимые суды и средства массовой информации”, — констатировал глава Евросовета в речи, текст которого размещен на сайте организации.

Как ранее информировал УНН,20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного освобождения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает эту ситуацию как попытку воздействия польского государства на работу Верховного суда. Варшава называет все претензии Еврокомиссии безосновательными.

В свою очередь премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий заявил журналистам в Брюсселе 20 октября, что правительство проведет тщательный анализ принятого решения Европейского суда юстиции.

10 октября президент Польши Анджей Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда, которых рекомендовала Государственный совет судопроизводства. Новые представители Верховного суда приняли присягу перед главой государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы