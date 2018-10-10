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Судова реформа у Польщі: Дуда призначив 27 нових суддів Верховного суду

Судова реформа у Польщі: Дуда призначив 27 нових суддів Верховного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, 10 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда призначив 27 нових суддів Верховного суду, яких рекомендувала Державна рада судочинства. Нові представники Верховного суду склали присягу перед главою держави. Про це повідомляє УНН з посиланням "Польське Радіо".

Як повідомив міністр Павел Муха з Канцелярії президента, це черговий етап реформи системи правосуддя в Польщі.

"Це – повернення фундаментів довіри до системи правосуддя, відновлення функцій, які повинен виконувати Верховний суд, і це – інструмент, який має гарантувати надзвичайний контроль судових вироків, що мають законну силу", - сказав він. 

Сім суддів працюватиме в Цивільній палаті, а один – у Кримінальній палаті. Президентський міністр звернув увагу на значення Палати надзвичайного контролю та суспільних справ, куди направлено 19 із 20-ти суддів, котрих рекомендувала Державна рада судочинства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі

Голова Канцелярії президента не погодився із закидами, ніби прийняття присяги від нових суддів Верховного суду означає порушення гарантій, які встановив Верховний адміністративний суд та сам Верховний суд стосовно закону про Верховний суд.

Як повідомляв УНН, Європейська комісія направила 3 жовтня  скаргу на Польщу за Закон про Верховний суд до Суду Європейського Союзу у Люксембурзі.

У кінці минулого року парламент Польщі ухвалив закони про реформу Національного судової ради і Верховного суду. Тепер 15 членів ради, який призначає всіх суддів, будуть обиратися Сеймом, а не в судовому середовищі, як це робилося раніше. Кожна фракція зможе запропонувати дев’ять кандидатів. Верховний суд отримав право за поданням місцевих судів переглядати справи, рішення по яких були вже винесені протягом останніх 20 років.

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