Судебная реформа в Польше: Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, президент Польши Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда, которых рекомендовал Государственный совет судопроизводства. Новые представители Верховного суда приняли присягу перед главой государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой "Польское радио".
Как сообщил министр Павел Муха с Канцелярии президента, это очередной этап реформы системы правосудия в Польше.
"Это - возвращение фундаментов доверия к системе правосудия, восстановление функций, которые должен выполнять Верховный суд, и это - инструмент, который должен гарантировать чрезвычайный контроль судебных приговоров, которые имеют законную силу", - сказал он.
Семь судей будут работать в Гражданской палате, а один - в Уголовной палате. Президентский министр обратил внимание на значение Палаты чрезвычайного контроля и общественных дел, куда направлено 19 из 20 судей, которых рекомендовал Государственный совет судопроизводства.
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Председатель Канцелярии президента не согласился с обвинениями, что принятие присяги от новых судей Верховного суда означает нарушение гарантий, которые установил Верховный административный суд и сам Верховный суд относительно закона о Верховном суде.
Как сообщал УНН, Европейская комиссия направила 3 октября жалобу на Польшу за Закон о Верховном суде в Суд Европейского Союза в Люксембурге.
В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.