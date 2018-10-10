Судебная реформа в Польше: Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда

Как сообщил министр Павел Муха с Канцелярии президента, это очередной этап реформы системы правосудия в Польше.



"Это - возвращение фундаментов доверия к системе правосудия, восстановление функций, которые должен выполнять Верховный суд, и это - инструмент, который должен гарантировать чрезвычайный контроль судебных приговоров, которые имеют законную силу", - сказал он.

Семь судей будут работать в Гражданской палате, а один - в Уголовной палате. Президентский министр обратил внимание на значение Палаты чрезвычайного контроля и общественных дел, куда направлено 19 из 20 судей, которых рекомендовал Государственный совет судопроизводства.



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Председатель Канцелярии президента не согласился с обвинениями, что принятие присяги от новых судей Верховного суда означает нарушение гарантий, которые установил Верховный административный суд и сам Верховный суд относительно закона о Верховном суде.



Как сообщал УНН, Европейская комиссия направила 3 октября жалобу на Польшу за Закон о Верховном суде в Суд Европейского Союза в Люксембурге.



В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.