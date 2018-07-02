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Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі

Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Процедуру Європейської комісії відкрито у зв’язку з польським законом про Верховний суд. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Беручи до уваги відсутність прогресу і плановане введення в дію нового пенсійного режиму для суддів Верховного суду, ЄК вирішила сьогодні терміново розпочати процедуру про порушення законодавства Європейського Союзу", – заявив на прес-конференції в Брюсселі речник Європейської комісії Марґарітіс Схінас.

Заодно, як додав чиновник, ЄК готова продовжувати діалог з Польщею, що триває стосовно верховенства права.

"Єврокомісія надає перевагу саме такому способу вирішення проблеми системної загрози верховенству права в Польщі", - сказав речник.

Як повідомляв УНН, У кінці минулого року парламент Польщі ухвалив закони про реформу Національного судової ради і Верховного суду. Тепер 15 членів ради, який призначає всіх суддів, будуть обиратися Сеймом, а не в судовому середовищі, як це робилося раніше. Кожна фракція зможе запропонувати дев’ять кандидатів. Верховний суд отримав право за поданням місцевих судів переглядати справи, рішення по яких були вже винесені протягом останніх 20 років.

20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії Євросоюзу запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи, що може привести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС. У липні схвалення в парламенті Польщі судової реформи спровокувало акції протесту, в яких взяли участь понад 100 тис. осіб. Маніфестанти заявили, що правляча партія “Закон і справедливість” намагається взяти під свій контроль не тільки Верховний суд, а й всю судову систему країни.

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