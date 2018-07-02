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Европейская комиссия начала процедуру против Польши

Европейская комиссия начала процедуру против Польши

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Процедуру Европейской комиссии открыто в связи с польским законом о Верховном суде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Принимая во внимание отсутствие прогресса и планируемое введение в действие нового пенсионного режима для судей Верховного суда, ЕК решила сегодня срочно начать процедуру о нарушении законодательства Европейского Союза", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии Марґаритис Схинас.

При этом, как добавил чиновник, ЕК готова продолжать диалог с Польшей, которая длится относительно верховенства права.

"Еврокомиссия предпочитает именно такому способу решения проблемы системной угрозы верховенству права в Польше", - сказал спикер.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебным сообществом, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

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