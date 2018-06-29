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Єврокомісія звернеться до суду ЄС через польської судової реформи - Reuters

Єврокомісія звернеться до суду ЄС через польської судової реформи - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Єврокомісія має намір подати до суду ЄС позов щодо Польщі через прийнятий польским парламентом закон про реформу Верховного суду. Про це повідомило в четвер з посиланням на джерела агентство Reuters.

“Єврокомісія прийняла рішення подати до суду”, — сказало одне з джерел.

У кінці минулого року парламент Польщі ухвалив закони про реформу Національного судової ради і Верховного суду. Тепер 15 членів ради, який призначає всіх суддів, будуть обиратися Сеймом, а не в судовому середовищі, як це робилося раніше. Кожна фракція зможе запропонувати дев’ять кандидатів. Верховний суд отримав право за поданням місцевих судів переглядати справи, рішення по яких були вже винесені протягом останніх 20 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща не виконала ключові вимоги щодо судової реформи — ЄК

20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії Євросоюзу запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи, що може привести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС. У липні схвалення в парламенті Польщі судової реформи спровокувало акції протесту, в яких взяли участь понад 100 тис. осіб. Маніфестанти заявили, що правляча партія “Закон і справедливість” намагається взяти під свій контроль не тільки Верховний суд, а й всю судову систему країни.

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