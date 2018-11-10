Туск висловив стурбованість позицією Трампа щодо європейських цінностей

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Глава Європейської ради (Євроради) Дональд Туск висловив стурбованість у зв’язку з позицією президента США Дональда Трампа, який сказав раніше, що не зацікавлений у захисті світового порядку на підставі загальних західних принципів і цінностей. Про це Туск заявив у суботу, виступаючи у Лодзі з нагоди 100-річчя здобуття Польщею незалежності, передає УНН.