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Туск висловив стурбованість позицією Трампа щодо європейських цінностей

Туск висловив стурбованість позицією Трампа щодо європейських цінностей

Київ • УНН

 • 9042 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Глава Європейської ради (Євроради) Дональд Туск висловив стурбованість у зв’язку з позицією президента США Дональда Трампа, який сказав раніше, що не зацікавлений у захисті світового порядку на підставі загальних західних принципів і цінностей. Про це Туск заявив у суботу, виступаючи у Лодзі з нагоди 100-річчя здобуття Польщею незалежності, передає УНН.

У своїй промові глава Євроради нагадав про дискусії, що відбулася півроку тому на саміті Групи семи (G7): “Із президентом Трампом ми сперечалися про те, чи все ще є дієвим порядок, заснований на принципах і загальних цінностях”. “Імовірно, вперше в нашій сучасній історії президент Сполучених Штатів сказав, що він не зацікавлений у продовженні такого мислення або подібних дій”, — вказав він.

“Це питання дійсно дуже серйозне, особливо коли у нашій країні також існують політики і політичні сили, які прагнуть змінити порядок, який, на мій і не тільки на мій погляд, є основою нашої нинішньої і майбутньої незалежності. Я маю на увазі, звичайно, майбутнє Європейського союзу”, — зазначив глава Євроради у промові, текст якої розміщений на сайті організації.

Як раніше інформував УНН, Президент Європейської Ради Дональд Туск приїде в Україну на початку наступного року, перед самітом ЄС. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу в Гельсінкі. 

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