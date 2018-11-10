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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107039 просмотра

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8 марта, 10:25 • 114012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 137160 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Туск выразил обеспокоенность позицией Трампа относительно европейских ценностей

Туск выразил обеспокоенность позицией Трампа относительно европейских ценностей

Киев  •  УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с позицией президента США Дональда Трампа, который сказал ранее, что не заинтересован в защите мирового порядка на основании общих западных принципов и ценностей. Об этом Туск заявил в субботу, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости, передает УНН.

В своей речи глава Евросовета напомнил о дискуссии, состоявшейся полгода назад на саммите G7: “С президентом Трампом мы спорили о том, все ли еще применим порядок, основанный на принципах и общих ценностях”. “Вероятно, впервые в нашей современной истории президент Соединенных Штатов сказал, что он не заинтересован в продолжении такого мышления или подобных действий”, — указал он.

“Этот вопрос действительно очень серьезен, особенно когда в нашей стране также существуют политики и политические силы, которые стремятся изменить порядок, который, на мой и не только на мой взгляд, является основой нашей нынешней и будущей независимости. Я имею в виду, конечно, будущее Европейского союза”, — отметил глава Евросовета в речи, текст которой размещен на сайте организации.

Как ранее информировал УНН, Президент Европейского Совета Дональд Туск приедет в Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки.

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