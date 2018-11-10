Туск выразил обеспокоенность позицией Трампа относительно европейских ценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с позицией президента США Дональда Трампа, который сказал ранее, что не заинтересован в защите мирового порядка на основании общих западных принципов и ценностей. Об этом Туск заявил в субботу, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости, передает УНН.
В своей речи глава Евросовета напомнил о дискуссии, состоявшейся полгода назад на саммите G7: “С президентом Трампом мы спорили о том, все ли еще применим порядок, основанный на принципах и общих ценностях”. “Вероятно, впервые в нашей современной истории президент Соединенных Штатов сказал, что он не заинтересован в продолжении такого мышления или подобных действий”, — указал он.
“Этот вопрос действительно очень серьезен, особенно когда в нашей стране также существуют политики и политические силы, которые стремятся изменить порядок, который, на мой и не только на мой взгляд, является основой нашей нынешней и будущей независимости. Я имею в виду, конечно, будущее Европейского союза”, — отметил глава Евросовета в речи, текст которой размещен на сайте организации.
Как ранее информировал УНН, Президент Европейского Совета Дональд Туск приедет в Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки.