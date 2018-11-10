Туск выразил обеспокоенность позицией Трампа относительно европейских ценностей

В своей речи глава Евросовета напомнил о дискуссии, состоявшейся полгода назад на саммите G7: “С президентом Трампом мы спорили о том, все ли еще применим порядок, основанный на принципах и общих ценностях”. “Вероятно, впервые в нашей современной истории президент Соединенных Штатов сказал, что он не заинтересован в продолжении такого мышления или подобных действий”, — указал он.

“Этот вопрос действительно очень серьезен, особенно когда в нашей стране также существуют политики и политические силы, которые стремятся изменить порядок, который, на мой и не только на мой взгляд, является основой нашей нынешней и будущей независимости. Я имею в виду, конечно, будущее Европейского союза”, — отметил глава Евросовета в речи, текст которой размещен на сайте организации.

Как ранее информировал УНН, Президент Европейского Совета Дональд Туск приедет в Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки.