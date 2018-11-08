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Президент Євроради приїде в Україну після Нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск приїде в Україну на початку наступного року, перед самітом ЄС. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу в Гельсінкі, передає кореспондент УНН.

“У виступах почули президента Європейської Ради Дональда Туска, який чітко наголосив, що той, хто не засуджує Путіна за його агресію проти України, не допомагає України, не може вважатись справжнім європейцем, називати себе членом Європейської народної партії”, — сказав він.

За словами Порошенка, зал оплесками й стоячи вітав ці слова європейського лідера.

“Я скористався можливістю і запросив лідерів ЄС включно з паном Туском відвідати Україну. Запрошення було люб’язно прийнято, і пан Туск відвідає на початку наступного року і буде дуже активний діалог, особливо напередодні саміту Євросоюзу, де буде вирішуватись питання про продовження санкцій”, — підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Україна закликала до нових санкцій проти РФ через фейкові вибори в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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