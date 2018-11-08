Президент Евросовета приедет в Украину после Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск приедет в Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки, передает корреспондент УНН.
"В выступлениях услышали президента Европейского Совета Дональда Туска, который четко отметил, что тот, кто не осуждает Путина за его агрессию против Украины, не помогает Украине, не может считаться настоящим европейцем, называть себя членом Европейской народной партии", - сказал он.
По словам Порошенко, зал аплодисментами и стоя приветствовал эти слова европейского лидера.
"Я воспользовался возможностью и пригласил лидеров ЕС включительно с господином Туском посетить Украину. Приглашение было любезно принято, и господин Туск посетит в начале следующего года и будет очень активный диалог, особенно в преддверии саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, Украина призвала к новым санкциям против РФ из-за фейковых выборов в ОРДЛО.