Варшава проаналізує рішення суду ЄС про припинення судової реформи

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Уряд Польщі проведе ретельний аналіз прийнятого в п’ятницю рішення Європейського суду юстиції, згідно з яким її уряд повинен призупинити дію нових законів, прийнятих в рамках реформи судової системи. Про це заявив журналістам у Брюсселі прем’єр-міністр країни Матеуш Моравєцький, інформує УНН.

“Після ретельного аналізу ми відреагуємо на це”, — сказав він, у черговий раз запевнивши, що реформа судової системи необхідна Польщі та підтримується 80% населення. За словами прем’єра, вердикти польських судів “часто вважають несправедливими, необ’єктивними”. “Тому ми продовжуємо нашу реформу”, — вказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи буде Польща виконувати рішення Суду ЄС, Моравєцький сказав, що влада розгляне різні варіанти, коли ознайомляться з постановою. “Подивимося, що нам запропонують європейські інститути”, — додав він.

Міністр юстиції Збігнєв Зьобро також зазначив, що поки не ознайомився з офіційними документами і не готовий коментувати інформацію. “Зараз можу сказати тільки, що ми входимо до складу ЄС і Польща має намір дотримуватися норм ЄС”, — зазначив він.

Як раніше інформував УНН, Європейський суд юстиції ухвалив постанову, за якою уряд Польщі має призупинити дію нових законів, прийнятих у рамках реформи судової системи в країні.

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