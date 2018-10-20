Варшава проаналізує рішення суду ЄС про припинення судової реформи

“Після ретельного аналізу ми відреагуємо на це”, — сказав він, у черговий раз запевнивши, що реформа судової системи необхідна Польщі та підтримується 80% населення. За словами прем’єра, вердикти польських судів “часто вважають несправедливими, необ’єктивними”. “Тому ми продовжуємо нашу реформу”, — вказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи буде Польща виконувати рішення Суду ЄС, Моравєцький сказав, що влада розгляне різні варіанти, коли ознайомляться з постановою. “Подивимося, що нам запропонують європейські інститути”, — додав він.

Міністр юстиції Збігнєв Зьобро також зазначив, що поки не ознайомився з офіційними документами і не готовий коментувати інформацію. “Зараз можу сказати тільки, що ми входимо до складу ЄС і Польща має намір дотримуватися норм ЄС”, — зазначив він.

Як раніше інформував УНН, Європейський суд юстиції ухвалив постанову, за якою уряд Польщі має призупинити дію нових законів, прийнятих у рамках реформи судової системи в країні.