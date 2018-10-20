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ЄС зобов'язав Польщу призупинити судову реформу

ЄС зобов'язав Польщу призупинити судову реформу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Європейський суд юстиції ухвалив постанову, за якою уряд Польщі має призупинити дію нових законів, прийнятих в рамках реформи судової системи в країні. Текст документа в п’ятницю був опублікований на сайті суду, передає УНН.

“Польща має негайно припинити застосування положень національного законодавства щодо зниження віку виходу на пенсію для суддів Верховного суду”, — йдеться в постанові.

Це тільки одна з попередніх заходів, які містяться в позові Європейської комісії, направленому 2 жовтня 2018 року. ЄК також зажадала забезпечити можливість повернутися до роботи тих суддів, яким довелося раніше піти на пенсію через судову реформи, і утриматися від призначення нових суддів на заміну тим, що пішли у зв’язку зі змінами у законодавстві.

Як раніше інформував УНН, 20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії ЄС запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи. Це може привести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що новий польський закон знизив вік виходу на пенсію для суддів Верховного суду з 70 до 65 років, що ставить під загрозу дострокового звільнення 27 із 72 суддів, включаючи голову цього органу. ЄК розцінює цю ситуацію як спробу впливу польської держави на роботу Верховного суду. Варшава називає всі претензії Єврокомісії безпідставними.

10 жовтня президент Польщі Анджей Дуда призначив 27 нових суддів Верховного суду, яких рекомендувала Державна рада судочинства. Нові представники Верховного суду склали присягу перед главою держави.

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