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ЕС обязал Польшу приостановить судебную реформу

Киев  •  УНН

 • 9579 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Европейский суд юстиции принял постановление, по которому правительство Польши должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране. Текст документа в пятницу был опубликован на сайте суда, передает УНН.

"Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", - говорится в постановлении.

Это только одна из предварительных мер, которые содержатся в иске Европейской комиссии, направленном 2 октября 2018 года. ЕК также потребовала обеспечить возможность вернуться к работе тем судьям, которым пришлось раньше уйти на пенсию из-за судебной реформы, и воздержаться от назначения новых судей на замену ушедшим в связи с изменениями в законодательстве.

Как ранее информировал УНН, 20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, ставит под угрозу досрочного освобождения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает эту ситуацию как попытку воздействия польского государства на работу Верховного суда. Варшава называет все претензии Еврокомиссии безосновательными.

10 октября президент Польши Дуда назначил 27 новых судей Верховного суда, которых рекомендовала Государственный совет судопроизводства. Новые представители Верховного суда приняли присягу перед главой государства.

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