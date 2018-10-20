Варшава проанализирует решение Европейского суда юстиции о прекращении судебной реформы

“После тщательного анализа мы отреагируем на это”, — сказал он. Министр в очередной раз заверил, что реформа судебной системы необходимо Польши и поддерживается 80% населения. По словам Моравецкого, вердикты польских судов “часто считают несправедливыми, необъективными”. “Поэтому мы продолжаем нашу реформу”, — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Польша выполнять решение Суда ЕС, Моравецкий сказал, что власти рассмотрят варианты когда ознакомятся с постановлением. “Посмотрим, что нам предложат европейские институты”, — добавил он.

В свою очередь министр юстиции Збигнев Зёбро отметил, что пока не ознакомился с официальными документами и не готов комментировать появившуюся информацию. “Сейчас могу сказать только, что мы входим в состав ЕС и Польша намерена соблюдать нормы ЕС”, — резюмировал министр.

Как ранее информировал УНН, Европейский суд юстиции принял постановление, по которому правительство Польши должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране.