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Туск боїться, що Польща може піти шляхом виходу з ЄС

Туск боїться, що Польща може піти шляхом виходу з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Європейської ради, екс-прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що чинне керівництво республіки може довести її до виходу з Європейського союзу. Про це він заявив у суботу, виступаючи у Лодзі з нагоди 100-річчя здобуття Польщею незалежності, передає УНН.

Як нагадав Туск, через кілька місяців відбудуться вибори до Європейського парламенту. “Не можна виключати, що дві політичні течії можуть зайняти дуже сильні позиції у цьому парламенті”, — сказав він, назвавши одну з них “недвозначно антиєвропейським крилом, що тяжіє до націоналізму”, а другу — напрямком, виступаючим за максимальну інтеграцію.

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“У будь-якому зі цих сценаріїв може не бути місця для Польщі, якщо домінуючий напрям політики у Варшаві в даний час підкреслює національні обурення і сценарії, які є негативними для Європейського союзу”, — вказав Туск, нагадавши ряд висловлювань політиків від правлячої зараз у Польщі партії “Право і справедливість”, один з яких назвав ЄС “поганим проектом”.

За словами Туска, це питання не майбутніх десятиліть, а майбутніх місяців. “Протягом наступних кількох місяців буде написана інша глава: це буде або оптимістична, або похмура глава в історії європейської інтеграції. І, повірте мені, ці події також будуть безпосередньо стосуватися нашої незалежності”, — застеріг Туск.

“Якщо ми дійсно хочемо, щоб Польща була незалежною протягом наступних 100 років або більше, ми повинні створити співтовариство політичних цілей, як це було в 1918 і в 1980 роках. Для мене це співтовариство являє собою сильну Польщу в єдиній Європі, конституційний порядок, верховенство закону, громадянські свободи, вільні і незалежні суди і засоби масової інформації”, — констатував глава Євроради у промові, текст якої розміщений на сайті організації.

Як раніше інформував УНН, 20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії ЄС запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи. Це може привести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що новий польський закон знизив вік виходу на пенсію для суддів Верховного суду з 70 до 65 років, що ставить під загрозу дострокового звільнення 27 із 72 суддів, включаючи голову цього органу. ЄК розцінює цю ситуацію як спробу впливу польської держави на роботу Верховного суду. Варшава називає всі претензії Єврокомісії безпідставними.

У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив журналістам у Брюсселі 20 жовтня, що уряд проведе ретельний аналіз прийнятого в п’ятницю рішення Європейського суду юстиції.

10 жовтня президент Польщі Анджей Дуда призначив 27 нових суддів Верховного суду, яких рекомендувала Державна рада судочинства. Нові представники Верховного суду склали присягу перед главою держави.

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