Турция угрожает заблокировать Telegram из-за незаконного контента
Киев • УНН
Власти Турции предупредили Telegram о возможной блокировке из-за отсутствия реакции на требования закрыть каналы с незаконной информацией. В мессенджере обнаружены каналы с наркотиками, проституцией и детской порнографией.
Власти Турции предупредили Telegram, что мессенджер может быть заблокирован на территории страны, сообщили газеты Takvim, Sabah и другие турецкие СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Причиной стало отсутствие реакции на требование закрыть каналы с незаконной информацией.
Как утверждается, Анкара направила Telegram более 1 тыс. предупреждений, но не получила ответа. Власти обнаружили в мессенджере каналы, через которые продают наркотики, пропагандируют проституцию, азартные игры и распространяют видео с детской порнографией.
В Telegram зарегистрировано около 8 млн пользователей из Турции. По этому показателю страна находится на 10-м месте.
Контекст
В начале августа Турция заблокировала Instagram за нарушение местных законов. 10 августа доступ был восстановлен, поскольку сторонам удалось прийти к договоренности о выполнении требований.
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування платформи5 августа 2024, 14:11 • 22200 просмотров