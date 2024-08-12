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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция угрожает заблокировать Telegram из-за незаконного контента

Турция угрожает заблокировать Telegram из-за незаконного контента

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 21:02  •  5067 просмотра

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Власти Турции предупредили Telegram о возможной блокировке из-за отсутствия реакции на требования закрыть каналы с незаконной информацией. В мессенджере обнаружены каналы с наркотиками, проституцией и детской порнографией.

Власти Турции предупредили Telegram, что мессенджер может быть заблокирован на территории страны, сообщили газеты Takvim, Sabah и другие турецкие СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Причиной стало отсутствие реакции на требование закрыть каналы с незаконной информацией.

Как утверждается, Анкара направила Telegram более 1 тыс. предупреждений, но не получила ответа. Власти обнаружили в мессенджере каналы, через которые продают наркотики, пропагандируют проституцию, азартные игры и распространяют видео с детской порнографией.

В Telegram зарегистрировано около 8 млн пользователей из Турции. По этому показателю страна находится на 10-м месте.

Контекст

В начале августа Турция заблокировала Instagram за нарушение местных законов. 10 августа доступ был восстановлен, поскольку сторонам удалось прийти к договоренности о выполнении требований.

Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування платформи5 августа 2024, 14:11 • 22200 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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