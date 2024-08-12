Турция угрожает заблокировать Telegram из-за незаконного контента

Власти Турции предупредили Telegram, что мессенджер может быть заблокирован на территории страны, сообщили газеты Takvim, Sabah и другие турецкие СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Причиной стало отсутствие реакции на требование закрыть каналы с незаконной информацией.

Как утверждается, Анкара направила Telegram более 1 тыс. предупреждений, но не получила ответа. Власти обнаружили в мессенджере каналы, через которые продают наркотики, пропагандируют проституцию, азартные игры и распространяют видео с детской порнографией.

В Telegram зарегистрировано около 8 млн пользователей из Турции. По этому показателю страна находится на 10-м месте.

Контекст

В начале августа Турция заблокировала Instagram за нарушение местных законов. 10 августа доступ был восстановлен, поскольку сторонам удалось прийти к договоренности о выполнении требований.

Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування платформи