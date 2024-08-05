В понедельник правительство Турции проведет переговоры с представителями Instagram на фоне блокировки доступа к социальной сети на прошлой неделе, сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу на платформе X, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Уралоглу сказал, что Турция выразила некоторую чувствительность в отношении соблюдения турецких законов на предыдущей встрече с представителями Instagram на прошлой неделе.

"В результате блокировки Instagram в Турции миллионы людей потеряли возможность общаться с семьей и друзьями, а компании больше не могут связаться со своими клиентами таким же образом", - заявил представитель компании Meta (META.O), которая владеет социальной медиа-платформой.

Как пишет Reuters, Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей Instagram с более чем 57 миллионами, после Индии, США, Бразилии и Индонезии.

Тысячи людей на платформе X протестовали против блокировки Instagram в Турции.

Напомним

В Турции заблокировали доступ к социальной медиа-платформе Instagram, сообщил регулятор инфотехнологий в пятницу. Это произошло после того, как на платформе блокировали публикации соболезнования в связи с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хания.