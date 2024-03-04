Турция сократила на треть экспорт в рф из-за угрозы санкций США
Киев • УНН
Турция сократила экспорт в россию на треть в феврале из-за угрозы американских санкций.
Объем поставок из Турции в россию за февраль сократился на 33% - до 670 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. за аналогичный период 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Министерства торговли Турции сообщают росСМИ, пишет УНН.
По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в рф составил 1,29 млрд долл. Годом ранее он превышал 2 млрд. долл. Сейчас на россию приходится лишь 3,2% в общем экспорте Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия (1,72 млрд долл.) и США (1,33 млрд долл.),
Детали
Импорт из россии в Турцию в прошлом месяце также упал более чем на треть (36,65%) - с 2 млрд. до 1,3 млрд долл. в год.
Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в россию сократился на 39%, до 631 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. В частности, это коснулось машинного оборудования.
Дополнение
Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций США. 22 декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать сделки с участием подсанкционных лиц из рф или способствуют поставке оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из рф из-за страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели.
Кроме того, в начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских компаний.
Напомним
Крупнейшие банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и начали закрывать клиентские счета из-за рисков вторичных санкций.
Турция сократила на треть экспорт в рф из-за угрозы санкций США
Турция сократила экспорт в россию на треть в феврале из-за угрозы американских санкций.
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