Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на бізнесменів, які працюють в ОАЕ, та представника об'єднання "ділова росія", пише УНН.

Наразі банки ОАЕ гроші з росії не беруть і у зворотний бік платежів не проводять. Більше того, там продовжують закривати рахунки компаніям, власники яких є громадянами росії, у тому числі й через непрозорі причини, - повідомив ввиданню представник "діловой росії".

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Зазначається, що складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 р. указу президента США про вторинні санкції, після якого такі країни, як Туреччина та Китай, різко змінили політику щодо клієнтів із росії.

Зауважується, що банки ОАЕ почали посилювати політику щодо клієнтів із громадянством рф восени 2023 року. Тоді кредитні організації перестали приймати платежі з росії.

У ланцюжок оплати довелося додавати банк у Гонконзі, але з лютого 2024 року і він відмовився від співпраці, розрахунки тепер ведуть у криптовалюті. Для компаній із російськими бенефіціарами, які не отримують грошей із росії і не переказують у рф, ускладнилася ситуація з банківським обслуговуванням, - розповіли співрозмовники видання.

Тенденцію також підтвердили податкові та юридичні консультанти. Про проблему знають в уряді рф, хоча вважають її некритичною і вирішуваною, розповіло виданню близьке до Кабміну рф джерело.

Співрозмовники видання зазначили, що відкрити рахунок у банках ОАЕ для фізичних або юридичних осіб із росії все ще можливо, але процедура займає більше часу, а прискорити її можуть особисті знайомства з представниками місцевих еліт.

Нагадаємо

Турецькі банки почали закривати рахунки все більшої кількості російських компаній та запроваджувати суворіші вимоги до фізичних осіб через посилення політики щодо російських клієнтів на тлі санкцій, запроваджених у зв'язку з війною в Україні.