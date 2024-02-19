Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  106534 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  130140 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  254869 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  310890 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  250308 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  270317 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  332143 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  302806 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  241632 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  223725 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:52  •  2346 просмотра

Read in English

Крупнейшие банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и начали закрывать клиентские счета из-за рисков вторичных санкций.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с россией и начали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения "деловая россия", пишет УНН.

Сейчас банки ОАЭ деньги из россии не берут и в обратную сторону платежей не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, владельцы которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам,

- сообщил изданию представитель "Деловой россии".

Детали

Отмечается, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко изменили политику в отношении клиентов из россии.

Отмечается, что банки ОАЭ начали ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством рф осенью 2023 года. Тогда кредитные организации перестали принимать платежи из России.

В цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге, но с февраля 2024 года и он отказался от сотрудничества, расчеты теперь ведутся в криптовалюте. Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают денег из россии и не переводят в рф, усложнилась ситуация с банковским обслуживанием,

- рассказали собеседники издания.

Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. О проблеме знают в правительстве рф, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал изданию близкий к Кабмину рф источник.

Собеседники издания отметили, что открыть счет в банках ОАЭ для физических или юридических лиц из россии все еще возможно, но процедура занимает больше времени, а ускорить ее могут личные знакомства с представителями местных элит.

Напомним

Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
gonkongГонконг
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
kitaiКитай
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з рф і почали закривати рахунки клієнтів – ЗМІ
Major UAE banks restricted settlements with Russia and began to close customer accounts - media
Новости по теме

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

Крупнейшие банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и начали закрывать клиентские счета из-за рисков вторичных санкций.

Новости Мира •   •  2346 просмотра
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

российские хакеры разместили на страницах украинских СМИ фейковые новости о действиях украинской армии в Авдеевке с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и главкома Сырского.

Война •   •  5279 просмотра
В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

Количество жертв российского обстрела украинского села Волчанские Хутора 16 февраля возросло до двух после того, как раненый 50-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

Война •   •  6398 просмотра
Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно

Густой столб черного дыма поднялся над оккупированным городом Макеевка Донецкой области после того, как в районе раздались громкие взрывы и звуки работы противовоздушной обороны.

Война •   •  9641 просмотра
В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно

Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей

Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Политика •   •  8499 просмотра
Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей

Венгерское правительство отказалось встретиться с американскими сенаторами, которые приехали в Будапешт

Венгерское правительство отказалось встретиться с двухпартийной делегацией Сената США, которая прибыла в Будапешт, чтобы убедить Венгрию одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Новости Мира •   •  7005 просмотра
Венгерское правительство отказалось встретиться с американскими сенаторами, которые приехали в Будапешт

Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.

Общество •   •  11571 просмотра
Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА

За прошедшую неделю российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области 27 раз, обстреляв 13 населенных пунктов.

Война •   •  9525 просмотра
российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА

"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой

В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".

Война •   •  10894 просмотра
"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой

Готовил удары по железной дороге и госпиталям в Черкасской области: задержан агент разведки рф

Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетные удары по железным дорогам и военным госпиталям в Черкасской области, определяя цели.

Война •   •  12150 просмотра
Готовил удары по железной дороге и госпиталям в Черкасской области: задержан агент разведки рф