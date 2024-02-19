Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с россией и начали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения "деловая россия", пишет УНН.

Сейчас банки ОАЭ деньги из россии не берут и в обратную сторону платежей не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, владельцы которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, - сообщил изданию представитель "Деловой россии".

Детали

Отмечается, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко изменили политику в отношении клиентов из россии.

Отмечается, что банки ОАЭ начали ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством рф осенью 2023 года. Тогда кредитные организации перестали принимать платежи из России.

В цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге, но с февраля 2024 года и он отказался от сотрудничества, расчеты теперь ведутся в криптовалюте. Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают денег из россии и не переводят в рф, усложнилась ситуация с банковским обслуживанием, - рассказали собеседники издания.

Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. О проблеме знают в правительстве рф, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал изданию близкий к Кабмину рф источник.

Собеседники издания отметили, что открыть счет в банках ОАЭ для физических или юридических лиц из россии все еще возможно, но процедура занимает больше времени, а ускорить ее могут личные знакомства с представителями местных элит.

Напомним

Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.