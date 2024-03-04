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Туреччина скоротила на третину експорт до рф через загрозу санкцій США

Київ • УНН

 • 22152 перегляди

Туреччина скоротила експорт до росії на третину в лютому через загрозу американських санкцій.

Туреччина скоротила на третину експорт до рф через загрозу санкцій США

Обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол. порівняно з 1 млрд дол. за аналогічний період 2023 року. Про це з посиланням на дані Міністерства торгівлі Туреччини повідомляють росЗМІ, пише УНН.

За підсумками двох місяців року турецький експорт до рф становив 1,29 млрд дол. Роком раніше він перевищував 2 млрд. дол. Нині росію припадає лише 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина (1,72 млрд дол.) та США (1,33 млрд дол.),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Імпорт із росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) — із 2 млрд. до 1,3 млрд дол. рік на рік.

Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт із Туреччини до росії зхлопнувся на 39%, до 631 млн дол. порівняно з 1 млрд дол. за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася. Зокрема, це торкнулося машинного обладнання.

Доповнення

Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США. 22 грудня 2023 року американський президент Джо Байден дозволив Мінфіну вводити обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб із рф або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.

Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з рф через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.

Крім того, на початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній.

Нагадаємо

Найбільші банки ОАЕ обмежили розрахунки з росією та почали закривати клієнтські рахунки через ризики вторинних санкцій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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