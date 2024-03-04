Туреччина скоротила на третину експорт до рф через загрозу санкцій США

Обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол. порівняно з 1 млрд дол. за аналогічний період 2023 року. Про це з посиланням на дані Міністерства торгівлі Туреччини повідомляють росЗМІ, пише УНН.

За підсумками двох місяців року турецький експорт до рф становив 1,29 млрд дол. Роком раніше він перевищував 2 млрд. дол. Нині росію припадає лише 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина (1,72 млрд дол.) та США (1,33 млрд дол.),