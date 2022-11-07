Турция предложит продлить "зерновое соглашение" еще на один год

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"Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии россии через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год", - сказал Акар.

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29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.

2 ноября минобороны рф сообщило, что российская сторона восстанавливает участие в "зерновом соглашении".

Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать твердую позицию. Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter решение россии возобновить участие в "зерновом соглашении".