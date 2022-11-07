Туреччина запропонує продовжити "зернову угоду" ще на один рік

Цитата

"Ми говорили про конфлікт та гуманітарні умови окремо. Україна дала письмові гарантії росії через Туреччину. Ми запропонуємо продовження угоди ще на один рік", - сказав Акар.

Доповнення

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів чорноморського флоту та цивільних судів в окупованому Криму.

2 листопада міноборони росії повідомило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".

Шантажист з російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший і вміє чітко аргументувати тверду позицію. Так радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував у Twitter рішення росії відновити участь у "зерновій угоді".