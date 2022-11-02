Шантажисты уступили: Подоляк о возвращении россии к "зерновому соглашению"

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.

2 ноября минобороны рф сообщило, что российская сторона восстанавливает участие в "зерновом соглашении".