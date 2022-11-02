Шантажисты уступили: Подоляк о возвращении россии к "зерновому соглашению"

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"Какой урок по зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", – написал Подоляк.
Какой урок из зерновой «османской дипломатии» следует извлечь западным лидерам? Шантажист с русскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к «умиротворению» агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы.
—Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что в геополитическом плане то, что произошло за последние дни, "ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила россия".
"А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проиграют", – добавил он.
Напомним
29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.
2 ноября минобороны рф сообщило, что российская сторона восстанавливает участие в "зерновом соглашении".