Шантажисти поступилися: Подоляк про повернення росії до "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Так радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував у Twitter рішення росії відновити участь у "зерновій угоді", передає УНН.
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"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", – написав Подоляк.
Який урок із зернової «османської дипломатії» варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що у геополітичному плані те, що сталося протягом останніх днів, "ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила росія".
"А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють", – додав він.
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