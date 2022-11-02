Шантажисти поступилися: Подоляк про повернення росії до "зернової угоди"

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"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", – написав Подоляк.

Який урок із зернової «османської дипломатії» варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що у геополітичному плані те, що сталося протягом останніх днів, "ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила росія".

"А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють", – додав він.

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