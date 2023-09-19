Турция за полгода купила более 160 тысяч тонн угля из "л/днр" - Reuters

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Киев • УНН

 • 177429 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Согласно данным российской таможни, уголь, добытый на аннексированных россией территориях Украины, в этом году был экспортирован в Турцию, члена НАТО, на сумму не менее 14,3 миллиона долларов США, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В период с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160 400 тонн угля из аннексированных восточных областей Украины - Донецкой и Луганской, свидетельствуют данные. Три производителя, перечисленные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что они отправили уголь из этих двух регионов в Турцию в течение этого периода.

В отличие от Соединенных Штатов и Европейского Союза, Турция не ограничивала торговлю с россией или контролируемыми москвой районами Украины, напоминает издание. Министерство торговли и таможенное управление Турции не ответили на запросы Reuters о комментариях относительно этих поставок.

Данные поставщика данных о коммерческой торговле, проанализированные изданием, показали, что уголь по меньшей мере от 10 производителей поставлялся в Турцию в период с февраля по июль. Как свидетельствуют данные, Турция уверенно стала крупнейшим пунктом назначения для экспорта угля из аннексированных регионов - на нее приходится 95% поставок за указанный период.

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Продавцы угля зарегистрированы в россии и на аннексированных украинских территориях, согласно базе данных российских компаний Spark информационного агентства "Интерфакс".

Покупателями были компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и офшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова, свидетельствуют данные таможни. Турецких компаний в списке не было.

Reuters не удалось найти контакты покупателей или установить, кто был конечным бенефициаром.

В ноябре Виталий Хоценко, тогдашний глава так называемой "днр", заявил, что регион уже экспортирует уголь в Турцию, откуда он идет на рынки Ближнего Востока и Африки.

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Хотя данные коммерческой торговли не дают полной картины того, как уголь экспортировался, они показывают, что часть его шла через южный российский портовый город ростов, а часть - через черноморский порт новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском. Reuters не смогло определить, весь ли товар был реэкспортирован из Турции или только его часть.

Санкции США, введенные 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения россии в Украину, запрещают американский импорт из так называемых "л/днр" или экспорт в них. Через два дня Европейский Союз объявил о мерах, включающих запрет на импорт товаров из этих двух регионов. Турция не имеет таких ограничений. Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, в том числе из Турции, которые, по их словам, поддерживают москву в ее войне против Украины.

"Мы знаем о сообщениях о такой торговле, но мы не можем комментировать ваши конкретные выводы. Мы осуждаем любые попытки россии нажиться на краже природных ресурсов Украины. Природные ресурсы Украины принадлежат народу Украины", - заявил представитель Государственного департамента США, отвечая на вопрос о поставках в Турцию.

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Агентство Reuters удалось связаться с несколькими шахтерами и связанными с ними компаниями, которые экспортируют уголь из двух аннексированных регионов. 

антон надеев, директор частной горнодобывающей компании "недра-06", работающей в Антраците, городе вблизи Луганска, который с 2014 года контролируется пророссийскими боевиками, подтвердил поставки в Турцию. Надеев отказался предоставить дальнейшие подробности транзакций или информацию о покупателях.

"Это уже наша коммерческая тайна. Я не готов ее озвучивать", - сказал он.

Таможенные данные свидетельствуют, что "недра-06" осуществила две поставки угля в Турцию общим объемом 1 600 тонн в мае и июне. Покупателями были компании Brig Management LTD из Белиза и Green Rabbit LTD из Гонконга, согласно таможенным данным. Таможенные данные показывают, что эти две компании были крупнейшими покупателями угля с аннексированной территории Украины в течение отчетного периода.

С февраля по июль Brig Management LTD отправила в Турцию 49 000 тонн угля, добытого на аннексированных территориях Украины, на сумму 4,8 миллиона долларов, согласно таможенным данным. За тот же период компания Green Rabbit LTD отгрузила 11 800 тонн угля на сумму 1,1 миллиона долларов.

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Производитель угля в подконтрольном россии Донецке, бизнесмен денис каращук, базирующийся в шахтерском городе Ясиноватая, также подтвердил, что часть продукции его компании была отправлена в Турцию. Он сказал, что сам не отправлял туда уголь. Уголь, купленный в российских портах компаниями "Бриг Менеджмент ЛТД" и "Грин Реббит ЛТД", был вывезен в Турцию, свидетельствуют данные.

"Уголь покупается в порту новороссийска, - сказал каращук, имея в виду российский черноморский порт, который является крупным транспортным узлом для нефти и других товаров.

"А что происходит дальше - это, скажем так, уже их (покупателей) дело", - добавил он.

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