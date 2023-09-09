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Ердоган закликає G20 задовольнити певні вимоги рф для відновлення зернової угоди - ЗМІ

Ердоган закликає G20 задовольнити певні вимоги рф для відновлення зернової угоди - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів G20 задовольнити деякі вимоги росії, щоб спробувати відновити угоду, яка дозволила поставки українського зерна та знизила світові ціни на продовольство, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як повідомили люди, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг у створенні оригінальної Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог рРосії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення москви в Україну. Туреччина прагне відновити поставки згідно з підтриманою ООН угодою, з якої москва вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати президента росії володимира путіна приєднатися до угоди на переговорах у Сочі.

Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів, за словами трьох турецьких чиновників, знайомих з обговореннями.

Очікується, що члени G-20 вимагатимуть “негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/вхідних ресурсів з російської федерації та України”, за словами людей, знайомих з обговореннями.

Очікується, що вони скажуть, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закликатимуть до припинення “військового знищення” або інших атак на відповідну інфраструктуру, додає видання.

Додамо

США та їхні союзники відкидають заяви росії про те, що обмеження обмежують експорт сільськогосподарської продукції з москви, і поки що опираються закликам послабити санкції.

Кілька європейських дипломатів заявили, що росія відхилила запропонований ООН компроміс, який мав би створити дочірню компанію державного фермерського банку “Россільгоспбанк”, який потрапив під санкції, і дозволити використовувати SWIFT. За їх словами, Туреччина під час зустрічей часто згадує про стан зернових переговорів. Анкара намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду, сказав індійський чиновник.

Невизначеність щодо майбутнього поставок від одного з найбільших у світі експортерів зерна сприяла тижням волатильності світових цін на пшеницю, як і сплеск військових дій у Чорному морі та навколо нього.

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники.

Україна веде переговори з Румунією та Болгарією щодо альтернативного морського маршруту, який проходив би з України через територіальні води Румунії, повідомили європейські дипломати. Однак цей шлях забезпечить лише частину потреб.

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