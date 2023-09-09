Ердоган закликає G20 задовольнити певні вимоги рф для відновлення зернової угоди - ЗМІ

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Як повідомили люди, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг у створенні оригінальної Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог рРосії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення москви в Україну. Туреччина прагне відновити поставки згідно з підтриманою ООН угодою, з якої москва вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати президента росії володимира путіна приєднатися до угоди на переговорах у Сочі.

Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів, за словами трьох турецьких чиновників, знайомих з обговореннями.

Очікується, що члени G-20 вимагатимуть “негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/вхідних ресурсів з російської федерації та України”, за словами людей, знайомих з обговореннями.

Очікується, що вони скажуть, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закликатимуть до припинення “військового знищення” або інших атак на відповідну інфраструктуру, додає видання.

Додамо

США та їхні союзники відкидають заяви росії про те, що обмеження обмежують експорт сільськогосподарської продукції з москви, і поки що опираються закликам послабити санкції.

Кілька європейських дипломатів заявили, що росія відхилила запропонований ООН компроміс, який мав би створити дочірню компанію державного фермерського банку “Россільгоспбанк”, який потрапив під санкції, і дозволити використовувати SWIFT. За їх словами, Туреччина під час зустрічей часто згадує про стан зернових переговорів. Анкара намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду, сказав індійський чиновник.

Невизначеність щодо майбутнього поставок від одного з найбільших у світі експортерів зерна сприяла тижням волатильності світових цін на пшеницю, як і сплеск військових дій у Чорному морі та навколо нього.

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники.

Україна веде переговори з Румунією та Болгарією щодо альтернативного морського маршруту, який проходив би з України через територіальні води Румунії, повідомили європейські дипломати. Однак цей шлях забезпечить лише частину потреб.