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Эрдоган призывает G20 удовлетворить некоторые требования РФ для возобновления зерновой сделки - СМИ

Эрдоган призывает G20 удовлетворить некоторые требования РФ для возобновления зерновой сделки - СМИ

Киев • УНН

 • 756307 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 удовлетворить некоторые требования россии, чтобы попытаться восстановить соглашение, которое позволило поставки украинского зерна и снизило мировые цены на продовольствие, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как сообщили люди, знакомые с ходом переговоров, Эрдоган, который помог в создании оригинальной Черноморской зерновой инициативы в 2022 году, пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели в эти выходные.

Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований россии подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своего балансирования после вторжения москвы в Украину. Турция стремится возобновить поставки согласно поддержанному ООН соглашению, из которого москва вышла в июле, но Эрдогану не удалось убедить президента россии владимира путина присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи.

Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским Lloyd’s и возобновить подключение москвы к системе SWIFT для международных платежей, по словам трех турецких чиновников, знакомых с обсуждениями.

Ожидается, что члены G-20 потребуют “немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продуктов питания и удобрений/входящих ресурсов из российской федерации и Украины”, по словам людей, знакомых с обсуждениями.

Ожидается, что они скажут, что соглашение важно для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут к прекращению “военного уничтожения” или других атак на соответствующую инфраструктуру, добавляет издание.

Добавим

США и их союзники отвергают заявления россии о том, что ограничения ограничивают экспорт сельскохозяйственной продукции из москвы, и пока что сопротивляются призывам ослабить санкции.

Несколько европейских дипломатов заявили, что россия отклонила предложенный ООН компромисс, который должен был бы создать дочернюю компанию государственного фермерского банка “Россельхозбанк”, который попал под санкции, и позволить использовать SWIFT. По их словам, Турция во время встреч часто упоминает о состоянии зерновых переговоров. Анкара пытается найти консенсус в попытке восстановить соглашение, сказал индийский чиновник.

Неопределенность относительно будущих поставок от одного из крупнейших в мире экспортеров зерна способствовала неделям волатильности мировых цен на пшеницу, как и всплеск военных действий в Черном море и вокруг него.

Турция говорит своим коллегам, что способ возобновить сделку заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает москва, препятствуют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники.

Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией по альтернативному морскому маршруту, который проходил бы из Украины через территориальные воды Румынии, сообщили европейские дипломаты. Однако этот путь обеспечит лишь часть потребностей.

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