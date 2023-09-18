Будемо розвивати співпрацю із США на основі спільних інтересів - Ердоган

Цитата

«Існують деякі групи, які зацікавлені в ускладненні турецько-американських відносин, ми поставимо бар'єр перед ними», - сказав Ердоган.

Він високо оцінив перспективи двосторонніх відносин між Туреччиною і США.

«Відмінності в поглядах між державами - нормальне явище, проте точок дотику у нас зі США більше і є багато можливостей для розвитку відносин між країнами. У майбутній період ми розвиватимемо співпрацю зі США на основі спільних інтересів», - зазначив Ердоган.

Доповнення

Туреччина і США провели спільні навчання за участю F-16.