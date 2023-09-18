Будемо розвивати співпрацю із США на основі спільних інтересів - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розвиватиме співробітництво зі США на основі спільних інтересів. Про це він сказав виступаючи на вечері, організованій Турецько-американським національним комітетом (TASC) у Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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«Існують деякі групи, які зацікавлені в ускладненні турецько-американських відносин, ми поставимо бар'єр перед ними», - сказав Ердоган.
Він високо оцінив перспективи двосторонніх відносин між Туреччиною і США.
«Відмінності в поглядах між державами - нормальне явище, проте точок дотику у нас зі США більше і є багато можливостей для розвитку відносин між країнами. У майбутній період ми розвиватимемо співпрацю зі США на основі спільних інтересів», - зазначив Ердоган.
Доповнення
Туреччина і США провели спільні навчання за участю F-16.