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Будемо розвивати співпрацю із США на основі спільних інтересів - Ердоган

Будемо розвивати співпрацю із США на основі спільних інтересів - Ердоган

Київ • УНН

 • 144003 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розвиватиме співробітництво зі США на основі спільних інтересів. Про це він сказав виступаючи на вечері, організованій Турецько-американським національним комітетом (TASC) у Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

«Існують деякі групи, які зацікавлені в ускладненні турецько-американських відносин, ми поставимо бар'єр перед ними», - сказав Ердоган.

Він високо оцінив перспективи двосторонніх відносин між Туреччиною і США.

«Відмінності в поглядах між державами - нормальне явище, проте точок дотику у нас зі США більше і є багато можливостей для розвитку відносин між країнами. У майбутній період ми розвиватимемо співпрацю зі США на основі спільних інтересів», - зазначив Ердоган.

Доповнення

Туреччина і США провели спільні навчання за участю F-16.

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