Будем развивать сотрудничество c США на основе общих интересов - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет развивать сотрудничество c США на основе общих интересов. Об этом он сказал выступая на ужине, организованном Турецко-американским национальным комитетом (TASC) в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
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«Существуют некоторые группы, которые заинтересованы в осложнении турецко-американских отношений, мы поставим барьер перед ними», - сказал Эрдоган.
Он высоко оценил перспективы двухсторонних отношений между Турцией и США.
«Различия во взглядах между государствами - нормальное явление, однако точек соприкосновения у нас с США больше и есть много возможностей для развития отношений между странами. В предстоящий период мы будем развивать сотрудничество c США на основе общих интересов», - отметил Эрдоган.
Дополнение
Турция и США провели совместные учения с участием F-16.