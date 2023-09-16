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Ердоган натякнув, що Туреччина може «розлучитися з ЄС»

Ердоган натякнув, що Туреччина може «розлучитися з ЄС»

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Реджеп Ердонан заявив, що Європейській Союз намагається дистанціюватися від Туреччини. І натякнув, що Туреччина, у свою чергу, може дистанціюватися від ЄС. Як повідомляє Reuters, про це Ердоган заявив 16 вересня, напередодні поїздки до США, пише УНН.

Цитата

“ЄС намагається відокремитися від Туреччини. Ми проведемо оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС”.

Його слова стали відповіддю на доповідь ЄС, у якій йдеться, що о процес приєднання Туреччини до блоку з 27 членів не може відновитися за нинішніх обставин, і є заклик до ЄС вивчити “паралельні та реалістичні рамки” для своїх зв’язків з Анкарою.

Reuters зазначає, що Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ останніми роками зайшли в глухий кут через побоювання блоку з приводу порушень прав людини та поваги до верховенства закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина розкритикувала Європейський парламент за підтримку санкцій проти росії

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