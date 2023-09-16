Ердоган натякнув, що Туреччина може «розлучитися з ЄС»

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“ЄС намагається відокремитися від Туреччини. Ми проведемо оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС”.

Його слова стали відповіддю на доповідь ЄС, у якій йдеться, що о процес приєднання Туреччини до блоку з 27 членів не може відновитися за нинішніх обставин, і є заклик до ЄС вивчити “паралельні та реалістичні рамки” для своїх зв’язків з Анкарою.

Reuters зазначає, що Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ останніми роками зайшли в глухий кут через побоювання блоку з приводу порушень прав людини та поваги до верховенства закону.

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