Эрдоган намекнул, что Турция может "расстаться с ЕС"

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“ЕС пытается отделиться от Турции. Мы проведем оценку этих событий и, если необходимо, сможем расстаться с ЕС”.

Его слова стали ответом на доклад ЕС, в котором говорится, что о процесс присоединения Турции к блоку из 27 членов не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, и есть призыв к ЕС изучить “параллельные и реалистичные рамки” для своих связей’связей с Анкарой.

Reuters отмечает, что Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении в последние годы зашли в тупик из-за опасений блока по поводу нарушений прав человека и уважения к верховенству закона.

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