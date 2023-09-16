Эрдоган намекнул, что Турция может "расстаться с ЕС"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Реджеп Эрдонан заявил, что Европейский Союз пытается дистанцироваться от Турции. И намекнул, что Турция, в свою очередь, может дистанцироваться от ЕС. Как сообщает Reuters, об этом Эрдоган заявил 16 сентября, накануне поездки в США, пишет УНН.
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“ЕС пытается отделиться от Турции. Мы проведем оценку этих событий и, если необходимо, сможем расстаться с ЕС”.
Его слова стали ответом на доклад ЕС, в котором говорится, что о процесс присоединения Турции к блоку из 27 членов не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, и есть призыв к ЕС изучить “параллельные и реалистичные рамки” для своих связей’связей с Анкарой.
Reuters отмечает, что Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении в последние годы зашли в тупик из-за опасений блока по поводу нарушений прав человека и уважения к верховенству закона.
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