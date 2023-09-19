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Туреччина за пів року купила понад 160 тисяч тонн вугілля з "л/днр" - Reuters

Туреччина за пів року купила понад 160 тисяч тонн вугілля з "л/днр" - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Згідно з даними російської митниці, вугілля, видобуте на анексованих росією територіях України, цього року було експортоване до Туреччини, члена НАТО, на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів США, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У період з лютого по липень 2023 року до Туреччини прибуло близько 160 400 тонн вугілля з анексованих східних областей України - Донецької та Луганської, свідчать дані. Три виробники, перелічені в митних даних, підтвердили Reuters, що вони відправили вугілля з цих двох регіонів до Туреччини впродовж цього періоду.

На відміну від Сполучених Штатів і Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з росією або контрольованими москвою районами України, нагадує видання. Міністерство торгівлі та митне управління Туреччини не відповіли на запити Reuters про коментарі щодо цих поставок.

Дані постачальника даних про комерційну торгівлю, проаналізовані виданням, показали, що вугілля щонайменше від 10 виробників постачалося до Туреччини в період з лютого по липень. Як свідчать дані, Туреччина впевнено стала найбільшим пунктом призначення для експорту вугілля з анексованих регіонів - на неї припадає 95% поставок за вказаний період.

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Продавці вугілля зареєстровані в росії та на анексованих українських територіях, згідно з базою даних російських компаній Spark інформаційного агентства "Інтерфакс".

Покупцями були компанії, зареєстровані в Гонконгу, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз і Британські Віргінські острови, свідчать дані митниці. Турецьких компаній у списку не було.

Reuters не вдалося знайти контакти покупців або встановити, хто був кінцевим бенефіціаром.

У листопаді віталій хоценко, тодішній голова так званої "днр", заявив, що регіон вже експортує вугілля до Туреччини, звідки воно йде на ринки Близького Сходу та Африки.

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Хоча дані комерційної торгівлі не дають повної картини того, як вугілля експортувалося, вони показують, що частина його йшла через південне російське портове місто ростов, а частина - через чорноморський порт новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом. Reuters не змогло визначити, чи весь товар був реекспортований з Туреччини, чи лише його частина.

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення росії в Україну, забороняють американський імпорт з так званих "л/днр" або експорт до них. Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, що включають заборону на імпорт товарів з цих двох регіонів. Туреччина не має таких обмежень. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній, у тому числі з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують москву в її війні проти України.

"Ми знаємо про повідомлення про таку торгівлю, але ми не можемо коментувати ваші конкретні висновки. Ми засуджуємо будь-які спроби росії нажитися на крадіжці природних ресурсів України. Природні ресурси України належать народу України", - заявив речник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про поставки до Туреччини.

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Агентство Reuters вдалося зв'язатися з кількома шахтарями і пов'язаними з ними компаніями, які експортують вугілля з двох анексованих регіонів. 

антон надєєв, директор приватної гірничодобувної компанії "недра-06", що працює в Антрациті, місті поблизу Луганська, яке з 2014 року контролюється проросійськими бойовиками, підтвердив поставки до Туреччини. надєєв відмовився надати подальші подробиці транзакцій або інформацію про покупців.

"Це вже наша комерційна таємниця. Я не готовий її озвучувати", - сказав він.

Митні дані свідчать, що "недра-06" здійснила дві поставки вугілля до Туреччини загальним обсягом 1 600 тонн у травні та червні. Покупцями були компанії Brig Management LTD з Белізу та Green Rabbit LTD з Гонконгу, згідно з митними даними. Митні дані показують, що ці дві компанії були найбільшими покупцями вугілля з анексованої території України впродовж звітного періоду.

З лютого по липень Brig Management LTD відправила до Туреччини 49 000 тонн вугілля, видобутого на анексованих територіях України, на суму 4,8 мільйона доларів, згідно з митними даними. За той же період компанія Green Rabbit LTD відвантажила 11 800 тонн вугілля на суму 1,1 мільйона доларів.

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Виробник вугілля в підконтрольному росії Донецьку, бізнесмен денис каращук, що базується в шахтарському місті Ясинувата, також підтвердив, що частина продукції його компанії була відправлена до Туреччини. Він сказав, що сам не відправляв туди вугілля. Вугілля, куплене в російських портах компаніями "Бріг Менеджмент ЛТД" і "Грін Реббіт ЛТД", було вивезено до Туреччини, свідчать дані.

"Вугілля купується в порту новоросійська, - сказав Каращук, маючи на увазі російський чорноморський порт, який є великим транспортним вузлом для нафти та інших товарів.

"А що відбувається далі - це, скажімо так, вже їхня (покупців) справа", - додав він.

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