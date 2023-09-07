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Взаємовідносини Анкари та москви свідчать про прагматичні інтереси Туреччини - посол України

Взаємовідносини Анкари та москви свідчать про прагматичні інтереси Туреччини - посол України

Київ • УНН

 • 590794 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Відносини Туреччини з росією вказують на прагматичні інтереси Анкари. Торгівля, енергетична взаємодія, туризм та інші сфери розвиваються там, де це вигідно обом країнам. Проте такі відносини не мають прямого впливу на Україну, бо наша країна має пріоритети, які не перетинаються зі співпрацею росії та Туреччини, повідомив під час брифінгу у четвер посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

На запитання, про що говорять взаємовідносини між росією та Туреччиною та як вони вливають на Україну, Бондар відповів:

Цитата

"Це говорить про те, що є прагматичні інтереси Туреччини, які реалізуються у відносинах з росією. Там, де це потрібно, розвивається торгівля, енергетична взаємодія, туризм та інші сфери. А там, де не потрібно або потрібно по-іншому, є так зване збалансоване протистояння", - сказав Боднар.

Також він наголосив, що взаємини Туреччини з росією на взаємовідносини з Україною не впливають.

"У нас в даному випадку вибудувані свої напрямки відносин та пріоритети, які ми визначили на двосторонньому рівні. І вони ніяк не перетинаються з тим, що існує між росією та Туреччиною", - повідомив Боднар.

Однак на відносини москви та Анкари вплинув результат візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Оскільки росія дуже негативно сприйняла те, що хлопці з "Азова" поїхали додому.

"Але це була певна емоційна реакція. І результати показують, що сторони повернулися до гармонійних відносин. Це можливо і вигідно обом сторонам", - підсумував Боднар.

Нагадаємо

Боднар вказав, що за результатами зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента рф володимира путіна не було досягнуто прогресу в питанні відновлення "зернової угоди". Тим не менш, чотири кораблі вже пройшли через Чорне море, використовуючи морські шляхи, які не контролює росія.

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