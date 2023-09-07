Взаємовідносини Анкари та москви свідчать про прагматичні інтереси Туреччини - посол України

На запитання, про що говорять взаємовідносини між росією та Туреччиною та як вони вливають на Україну, Бондар відповів:

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"Це говорить про те, що є прагматичні інтереси Туреччини, які реалізуються у відносинах з росією. Там, де це потрібно, розвивається торгівля, енергетична взаємодія, туризм та інші сфери. А там, де не потрібно або потрібно по-іншому, є так зване збалансоване протистояння", - сказав Боднар.

Також він наголосив, що взаємини Туреччини з росією на взаємовідносини з Україною не впливають.

"У нас в даному випадку вибудувані свої напрямки відносин та пріоритети, які ми визначили на двосторонньому рівні. І вони ніяк не перетинаються з тим, що існує між росією та Туреччиною", - повідомив Боднар.

Однак на відносини москви та Анкари вплинув результат візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Оскільки росія дуже негативно сприйняла те, що хлопці з "Азова" поїхали додому.

"Але це була певна емоційна реакція. І результати показують, що сторони повернулися до гармонійних відносин. Це можливо і вигідно обом сторонам", - підсумував Боднар.

Нагадаємо

Боднар вказав, що за результатами зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента рф володимира путіна не було досягнуто прогресу в питанні відновлення "зернової угоди". Тим не менш, чотири кораблі вже пройшли через Чорне море, використовуючи морські шляхи, які не контролює росія.