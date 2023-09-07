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"Прориву не сталося" - посол України про "зернову угоду" за підсумками зустрічі Ердогана і путіна

"Прориву не сталося" - посол України про "зернову угоду" за підсумками зустрічі Ердогана і путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. За результатами зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента рф володимира путіна не було досягнуто прогресу в питанні відновлення "зернової угоди". Тим не менш, чотири кораблі вже пройшли через Чорне море, використовуючи морські шляхи, які не контролює росія, заявив під час брифінгу у четвер посол України у Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На сьогодні тільки з’ясовано з турецькою стороною позицію російської сторони, яка була після візиту оголошена. Зрозуміло, що це спроба використати цю зустріч для продовження шантажу України та міжнародних партнерів. У російської сторони на меті замінити українське зерно на світових ринках і створити умови для бізнесу та взаємодії, як це було до війни”, - заявив Василь Боднар, відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що за результатами зустрічі не був досягнутий прогрес щодо поновлення "зернової угоди".

Він наголосив, що наразі Україна готова відновити зернову угоду, але тільки на своїх умовах. Бо наша країна не може піти на поступки росії, які фактично означатимуть зняття санкцій з країни-агресора.

“І звичайно, перелік питань, які обговорювали, не обмежувався тільки цими темами, але на них робили особливий наголос. Тому що насправді ключову основу всіх переговорів становила двостороння тематика і теми, пов’язані з економікою, бізнесом, енергетикою, туризмом та регіональними проблемами, з якими стикаються Туреччина і росія. У цьому випадку питання про зернову угоду було лише однією складовою їхнього діалогу, і поки що прориву не сталося”, - повідомив Боднар.

Боднар додав, що нічого серйозного від переговорів він і не очікував, оскільки турецька сторона знає чітку позицію України стосовно росії.

На запитання, чи відомо про наступні кроки щодо відновлення "зернової угоди" і роботи угоди без участі росії і чи розглядає Туреччина такий варіант, посол також зазначив, що "ця пропозиція про роботу без росії передана турецькій стороні, поки що немає точного підтвердження".

"Але кораблі, які вже йдуть і проходять територіальне море Румунії, Болгарії та Туреччини, проходять поки без обмежень. Насправді це національний шлях. Адже, як ви пам’ятаєте, у межах нової декади досить часто були випадки, коли країна-агресор обмежувала похід кораблів до України або регулювала доступ до того чи іншого порту", - сказав Боднар.

Нагадаємо

4 вересня Ердоган зустрівся з путіним у сочі. Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стала угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.

путін після переговорів з Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до "зернової угоди".

5 вересня Ердоган заявив, що на Генеральній Асамблеї ООН обговорять російські умови відкриття "зернового коридору", росія хоче скасування обмежень щодо грошових переказів і страхування суден

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