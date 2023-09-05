Ердоган: умови росії щодо "зернової угоди" обговорюватимуться в ООН

Деталі

Заявивши, що відродження Чорноморської зернової ініціативи є пріоритетним питанням усього світу, Ердоган заявив, що "це питання також буде на порядку денному на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться цього місяця".

«У росії є дві особливі вимоги. Одна з них полягає в тому, щоб російський сільськогосподарський банк був підключений до системи SWIFT. Наразі російські банки не беруть участі в системі SWIFT через санкції. Інша стосується перевезень. Судна необхідно страхувати. Судна мають бути застраховані для перевезення вантажів у європейські або інші порти. Через санкції британська страхова компанія не страхує судна. Грошові перекази відсутні через виключення російських банків із системи SWIFT, росіяни ставлять умови, що і те, й інше повинно бути можливим», - сказав Ердоган, відповідаючи на запитання про пропозицію ООН щодо зернового коридору.

«28 серпня минулого року в надісланому ним листі генеральний секретар ООН Гуттеріш пропонував не безпосередньо SWIFT, як того хотіли росіяни, а механізм посередництва, що буде отриманий від транзакції SWIFT. Вони сказали, що також працюють над питанням страхування», - додав президент Туреччини.

Заявивши, що Захід має «інший погляд» на питання росії, SWIFT і страхування, Ердоган сказав: «Через свою іншу точку зору путін сказав: «Вони не вчиняють своїх дій щодо мене, а оскільки вони цього не роблять, я не буду займатися з ними спільною роботою з цього питання». (...) путін сказав: «Європа вже ворожа до мене. Я не зроблю жодного кроку з цього питання, поки Європа не виконає свої обіцянки». Але на даний момент він сказав, що розглядає можливість відправки 1 мільйона тонн зерна в 6 країн. Він сказав: «Давайте обговоримо це разом з Катаром».

Нагадаємо

4 вересня Ердоган зустрівся з путіним у сочі. Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стала угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.

путін після переговорів з Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до "зернової угоди".