путін після переговорів з Ердоганом заявив, що росія не готова відразу повертатися до "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. російський диктатор володимир путін після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що рф не готова одразу повертатися до "зернової угоди", яку зірвала в липні. Про це він заявив на прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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“Хотів би знову підтвердити нашу принципову позицію: ми будемо готові розглянути можливість реанімувати зернову угоду, я сьогодні про це ще раз сказав пану президентові, і зробимо це одразу ж, щойно будуть виконані всі зафіксовані в ній домовленості про зняття обмежень на експорт російської агропродукції”, — сказав путін.
За його словами, росія нібито повернеться в зернову угоду протягом декількох днів після виконання всіх своїх вимог.
Крім того, путін заявив, що рф нібито чітко забезпечувала “безпечне” судноплавство в рамках зернової угоди, але нібито інша сторона використовувала коридори для “терористичних атак”.
Доповнення
Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії була угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.