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путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке"

путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке"

Киев • УНН

 • 798933 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке", которую сорвала в июле. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал путин.

По его словам, россия якобы вернется в зерновую сделку в течение нескольких дней после исполнения всех своих требований.

Кроме того, путин заявил, что рф якобы четко обеспечивала «безопасное» судоходство в рамках зерновой сделки, но якообы другая сторона использовала коридоры для «террористических атак».

Дополнение

Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии было соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

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