Эрдоган: условия россии по "зерновой сделке" будут обсуждаться в ООН

Детали

Заявив, что возрождение Черноморской зерновой инициативы является приоритетным вопросом всего мира, Эрдоган заявил, что "этот вопрос также будет в повестке дня на Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в этом месяце".

«У россии есть два особых требования. Одно из них заключается в том, чтобы российский сельскохозяйственный банк был подключен к системе SWIFT. В настоящее время российские банки не участвуют в системе SWIFT из-за санкций. Другой касается перевозок. Суда необходимо страховать. Суда должны быть застрахованы для перевозки грузов в европейские или другие порты. Из-за санкций британская страховая компания не страхует суда. Денежные переводы отсутствуют из-за исключения российских банков из системы SWIFT, россияне ставят условия, что и то, и другое должно быть возможно», - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о предложении ООН по зерновому коридору.

«28 августа прошлого года в отправленном им письме генеральный секретарь ООН Гуттереш предлагал не напрямую SWIFT, как того хотели россияне, но механизм посредничества, который будет получен от транзакции SWIFT. Они сказали, что также работают над вопросом страхования», - добавил президент Турции.

Заявив, что Запад имеет «иной взгляд» на вопрос россии, SWIFT и страхования, Эрдоган сказал: «Из-за своей другой точки зрения путин сказал: «Они не совершают своих действий относительно меня, а поскольку они этого не делают, я не буду заниматься с ними совместной работой по этому вопросу». (...) путин сказал: «Европа уже враждебна ко мне. Я не сделаю ни шага по этому вопросу, пока Европа не выполнит свои обещания». Но на данный момент он сказал, что рассматривает возможность отправки 1 миллиона тонн зерна в 6 стран. Он сказал: «Давайте обсудим это вместе с Катаром».

Напомним

4 сенбря Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".