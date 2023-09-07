"Прорыва не произошло" - посол Украины о "зерновой сделке" по итогам встречи Эрдогана и путина

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“На сегодня только выяснена с турецкой стороной позиция российской стороны, которая была после визита объявлена. Понятно, что это попытка использовать эту встречу для продолжения шантажа Украины и международных партнеров. У российской стороны цель заменить украинское зерно на мировых рынках и создать условия для бизнеса и взаимодействия, как это было до войны”, - заявил Василий Боднар, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что по результатам встречи не был достигнут прогресс по возобновлению "зерновой сделки".

Он отметил, что сейчас Украина готова возобновить зерновое соглашение, но только на своих условиях. Потому что наша страна не может пойти на уступки россии, которые фактически будут означать снятие санкций со страны-агрессора.

“И конечно, перечень вопросов, которые обсуждали, не ограничивался только этими темами, но на них делали особый упор. Потому что на самом деле ключевую основу всех переговоров составляла двусторонняя тематика и темы, связанные с экономикой, бизнесом, энергетикой, туризмом и региональными проблемами, с которыми сталкиваются Турция и россия. В этом случае вопрос о зерновом соглашении был лишь одной составляющей их диалога, и пока что прорыва не произошло”, - сообщил Боднар.

Боднар добавил, что ничего серьезного от переговоров он и не ожидал, поскольку турецкая сторона знает четкую позицию Украины по отношению к россии.

На вопрос, известно ли о следующих шагах по возобновлению "зернового соглашения" и работы соглашения без участия россии, а также рассматривает ли Турция такой вариант, посол также отметил, что "это предложение о работе без россии передано турецкой стороне, пока что нет точного подтверждения".

"Но корабли, которые уже идут и проходят территориальное море Румынии, Болгарии и Турции, проходят пока без ограничений. На самом деле это национальный путь. Ведь, как вы помните, в рамках новой декады довольно часто были случаи, когда страна-агрессор ограничивала поход кораблей в Украину или регулировала доступ к тому или иному порту", - сказал Боднар.

Напомним

4 сентября Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

5 сентября Эрдоган заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН обсудят российские условия открытия "зернового коридора", россия хочет отмены ограничений по денежным переводам и страхованию судов.